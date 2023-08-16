Стало известно, что британские разведчики собрали группу, которая должна помешать сотрудничеству стран континента с Россией.

Британская разведслужба MI6 создала диверсионно-карательный отряд, состоящий из украинских боевиков. Их обучили и теперь готовят к переброске в Африку. По данным источника РИА Новости из сферы военной дипломатии, задачей группы станет противодействие сотрудничеству континентальных государств с Россией.

По словам информатора, отряд состоит из представителей националистических и неонацистских формирований. В проекте задействованы Служба безопасности (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Отмечается, что диверсанты должны будут помимо прочего устранять неугодных африканских лидеров — тех, кто лоялен по отношению к Москве и настроен на взаимовыгодные с ней отношения.

«По просьбе Лондона киевским режимом в июле текущего года были отданы соответствующие указания СБУ и ГУР Минобороны оказать максимальное и оперативное содействие представителям британской разведки MI6 и спецподразделения SAS в подборе 100 боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на «восточном фронте», — сказал источник.

По данным собеседника агентства, отправка боевиков в Африку запланирована на вторую половину августа. Украинские националисты по морю выдвинутся из порта Измаил (расположен на левом берегу реки Дунай. — Прим. ред.) в город Омдурман в Судане. Руководить карателями будет офицер ГУР Виталий Пращук. В 2014–2016 годах он уже командовал такой группой, на ее счету несколько «успешных ликвидаций». Главарь отряда в свое время воевал в Донецкой и Луганской областях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинские боевики избили своих инструкторов из Колумбии.