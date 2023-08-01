Благодарность за помощь: на Украине боевики избили колумбийских инструкторов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 5 096 0

Сотрудники ГУР Украины избили и унизили военных инструкторов из Колумбии

Благодарность за помощь: на Украине боевики избили колумбийских инструкторов

Фото: www.globallookpress.com / Chepa Beltran

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Наемники записали видео, на котором сотрудники ГУР издеваются над ними.

Военные советники из Колумбии, инструктирующие украинских солдат, рассказали, как их унижают и жестоко избивают сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В Сети появились и распространились по Telegram-каналам видео, на которых запечатлены стычки с руганью, попытки напасть. За кадром колумбийские наемники говорят, что к ним относятся «как к собакам».

Один из роликов снят в закрытом помещении, в котором находятся люди в камуфляжной форме. Мужчины говорят по-испански, кричат и активно жестикулируют, те, кто снимает, комментирует ситуацию. Судя по их словам, происходят разборки между инструкторами и сотрудниками ГУР. Видео уже удалено из первоисточника (профиль в TikTok).

«Здесь вы видите, как ГУР и власти Украины относятся к тем, кто им помогает. Они зашли в балаклавах и дали ***** (Избили. — Прим. ред.) нашим ребятам. Украинцы хуже русских», — сказал испаноязычный автор ролика.

Еще один фрагмент стычки был снят на улице. Из этого видео ясно, что иностранный инструктор по какой-то причине не обучил трех украинских солдат. И за это его, как минимум, оскорбили. Разгоряченные мужчины не раз порываются начать драку, но в кадре ее не происходит. Колумбиец на родном языке, нецензурно бранясь, обвиняет военных в неблагодарности.

«Я исполнял свои задачи, инструктировал людей, а он (показывает рукой на одного из украинцев. — Прим. ред.) к нам относится как к животным, потому что я не стал обучать троих из них… Я получил осколки вот сюда (показывает на свое лицо. — Прим. ред.) за твою *** (плохую. — Прим. ред.) страну», — кричит наемник.

Мужчина также заявил, что из его группы в боях в зоне спецоперации погибли 25 колумбийцев, но никто не сказал спасибо — звучат только претензии и оскорбления. После заявления о жертвах со стороны наемников один из оппонентов с украинской стороны ответил, что ему наплевать. Услышав это в конце своей тирады, инструктор в прямом смысле плюнул на украинцев, сказав, что все от них бегут из-за постоянных унижений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинские боевики заживо сожгли иностранного наемника.

Тема:
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