В Иране заявили о готовности к полной отмене виз с Россией

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Пока что ожидаются соответствующие решения иранских должностных лиц по данному вопросу.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Между Россией и Ираном заработало соглашение о безвизовых групповых турпоездках. Однако исламская республика готова и к полной отмене виз для россиян. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По его словам, отношения между нашими странами как в сфере туризма, так и в других отраслях сейчас переживают большой подъем.

«Что касается полной отмены виз между нашими странами, я бы хотел отметить, что в Исламской Республике Иран полностью готовы к этому шагу, чтобы граждане наших государств могли свободно ездить друг к другу. Естественно, мы ждем соответствующих решений от наших должностных лиц», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой обмен туристами.

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