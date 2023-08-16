В Иране заявили о готовности к полной отмене виз с Россией

Между Россией и Ираном заработало соглашение о безвизовых групповых турпоездках. Однако исламская республика готова и к полной отмене виз для россиян. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По его словам, отношения между нашими странами как в сфере туризма, так и в других отраслях сейчас переживают большой подъем.

«Что касается полной отмены виз между нашими странами, я бы хотел отметить, что в Исламской Республике Иран полностью готовы к этому шагу, чтобы граждане наших государств могли свободно ездить друг к другу. Естественно, мы ждем соответствующих решений от наших должностных лиц», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой обмен туристами.