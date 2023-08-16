Люди из 100 городов России встали в хоровод в Петербурге

Пример настоящей дружбы народов продемонстрировали в Петербурге. Там водили самый большой в России соборный хоровод.

В нем приняли участие представители разных регионов и даже стран. Праздник на Дворцовой стал центральным событием всероссийского фестиваля хороводов.

Корреспондент «Известий» Василий Михеев тоже встал в круг и выяснил, что хоровод — это не просто танец, а важный элемент духовного единения.