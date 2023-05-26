Пора к венерологу: как женщине отличить половую инфекцию от молочницы

Дерматовенеролог Быстрицкая: Половые заболевания у женщин зачастую проходят без симптомов
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Дерматовенеролог перечислила симптомы, которые должны насторожить.
Далеко не все инфекции, которые передаются через половой акт, проявляются явно. Некоторые на протяжении долгого времени остаются скрытыми, или напоминают молочницу и цистит. Как женщине понять, что пора обратиться к венерологу? Об этом изданию «Страсти» рассказала дерматовенеролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Елена Быстрицкая.
Эксперт перечислила симптомы, которые должны насторожить женщину.
- резкий запах;
- выделения из женских половых путей — белого, гнойного, мутно-зеленого цвета;
- ощущение отека и раздражения;
- при осмотре видны покраснения, отек половых губ;
- появление таких высыпаний, как язвочки, эрозии, везикулы (пузырьки), пятна;
- новые образования на коже и слизистой — папилломы;
- цистит, а также боли при мочеиспускании;
- повышенная температура тела;
- жжение, зуд во влагалище.
Опасными признаками могут стать активные боли в тазовой полости, а также увеличение лимфоузлов.
Что делать?
Если были обнаружены вышеперечисленные симптомы, то специалист рекомендует записаться к венерологу и пройти обследования. Необходимо будет сдать общий мазок, ПЦР на хламидии, уроплазмы, ВПЧ, герпес первого, второго, шестого типов и кровь на сифилис, ВИЧ, гепатит B и C.
При признаках цистита важно сдать общий анализ мочи, так как инфекции мочевого пузыря могут вызвать воспаление во влагалище, особенно при частых обострениях мочеиспускания. И только после полного обследования можно четко установить диагноз и начать лечение.
Специалист отмечает, что бывает такое, когда жжение, зуд, выделения, отек говорят не об инфекции, а о неправильной гигиене. Чтобы знать точно, нужен осмотр венеролога.
Также специфический запах, отек, покраснения могут говорить о неправильно подобранном и некачественном нижнем белье. Если у женщины нет жалоб и плохого самочувствия, но она ведет активную половую жизнь, то после каждого акта без презерватива ей следует проходить обследование, ведь от 10 до 50% болезней могут протекать без симптомов.
Ранее 5-tv.ru писал, что для поддержания женского здоровья необходимо следить за интимной гигиеной и носить правильное белье.
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