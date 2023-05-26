Пора к венерологу: как женщине отличить половую инфекцию от молочницы

Дерматовенеролог перечислила симптомы, которые должны насторожить.

Далеко не все инфекции, которые передаются через половой акт, проявляются явно. Некоторые на протяжении долгого времени остаются скрытыми, или напоминают молочницу и цистит. Как женщине понять, что пора обратиться к венерологу? Об этом изданию «Страсти» рассказала дерматовенеролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Елена Быстрицкая.

Эксперт перечислила симптомы, которые должны насторожить женщину.

резкий запах;

выделения из женских половых путей — белого, гнойного, мутно-зеленого цвета;

ощущение отека и раздражения;

при осмотре видны покраснения, отек половых губ;

появление таких высыпаний, как язвочки, эрозии, везикулы (пузырьки), пятна;

новые образования на коже и слизистой — папилломы;

цистит, а также боли при мочеиспускании;

повышенная температура тела;

жжение, зуд во влагалище.

Опасными признаками могут стать активные боли в тазовой полости, а также увеличение лимфоузлов.

Что делать?

Если были обнаружены вышеперечисленные симптомы, то специалист рекомендует записаться к венерологу и пройти обследования. Необходимо будет сдать общий мазок, ПЦР на хламидии, уроплазмы, ВПЧ, герпес первого, второго, шестого типов и кровь на сифилис, ВИЧ, гепатит B и C.

При признаках цистита важно сдать общий анализ мочи, так как инфекции мочевого пузыря могут вызвать воспаление во влагалище, особенно при частых обострениях мочеиспускания. И только после полного обследования можно четко установить диагноз и начать лечение.

Специалист отмечает, что бывает такое, когда жжение, зуд, выделения, отек говорят не об инфекции, а о неправильной гигиене. Чтобы знать точно, нужен осмотр венеролога.

Также специфический запах, отек, покраснения могут говорить о неправильно подобранном и некачественном нижнем белье. Если у женщины нет жалоб и плохого самочувствия, но она ведет активную половую жизнь, то после каждого акта без презерватива ей следует проходить обследование, ведь от 10 до 50% болезней могут протекать без симптомов.

Ранее 5-tv.ru писал, что для поддержания женского здоровья необходимо следить за интимной гигиеной и носить правильное белье.