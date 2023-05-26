Пора к венерологу: как женщине отличить половую инфекцию от молочницы

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 40 0

Дерматовенеролог Быстрицкая: Половые заболевания у женщин зачастую проходят без симптомов

Пора к венерологу: как женщине отличить половую инфекцию от молочницы

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Дерматовенеролог перечислила симптомы, которые должны насторожить.

Далеко не все инфекции, которые передаются через половой акт, проявляются явно. Некоторые на протяжении долгого времени остаются скрытыми, или напоминают молочницу и цистит. Как женщине понять, что пора обратиться к венерологу? Об этом изданию «Страсти» рассказала дерматовенеролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Елена Быстрицкая.

Эксперт перечислила симптомы, которые должны насторожить женщину.

  • резкий запах;
  • выделения из женских половых путей — белого, гнойного, мутно-зеленого цвета;
  • ощущение отека и раздражения;
  • при осмотре видны покраснения, отек половых губ;
  • появление таких высыпаний, как язвочки, эрозии, везикулы (пузырьки), пятна;
  • новые образования на коже и слизистой — папилломы;
  • цистит, а также боли при мочеиспускании;
  • повышенная температура тела;
  • жжение, зуд во влагалище.

Опасными признаками могут стать активные боли в тазовой полости, а также увеличение лимфоузлов.

Что делать?

Если были обнаружены вышеперечисленные симптомы, то специалист рекомендует записаться к венерологу и пройти обследования. Необходимо будет сдать общий мазок, ПЦР на хламидии, уроплазмы, ВПЧ, герпес первого, второго, шестого типов и кровь на сифилис, ВИЧ, гепатит B и C.

При признаках цистита важно сдать общий анализ мочи, так как инфекции мочевого пузыря могут вызвать воспаление во влагалище, особенно при частых обострениях мочеиспускания. И только после полного обследования можно четко установить диагноз и начать лечение.

Специалист отмечает, что бывает такое, когда жжение, зуд, выделения, отек говорят не об инфекции, а о неправильной гигиене. Чтобы знать точно, нужен осмотр венеролога.

Также специфический запах, отек, покраснения могут говорить о неправильно подобранном и некачественном нижнем белье. Если у женщины нет жалоб и плохого самочувствия, но она ведет активную половую жизнь, то после каждого акта без презерватива ей следует проходить обследование, ведь от 10 до 50% болезней могут протекать без симптомов.

Ранее 5-tv.ru писал, что для поддержания женского здоровья необходимо следить за интимной гигиеной и носить правильное белье.

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