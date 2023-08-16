Британские банки принудительно закрывают счета компаний, работающих с Украиной

Банки в Великобритании начали в принудительном порядке закрывать счета местных компаний, которые сотрудничают с Украиной. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на письмо Британско-украинской торговой палаты.

Авторы пояснили, что блокировки счетов мотивированы опасениями Лондона, вызванными антироссийскими санкциями, а также вопросами «отмывания денег». Отмечается, что кредитные организации отказываются открывать счета, если предполагается проведение денежной операции с украинской стороной.

«Проведение даже одной транзакции с украинской стороной может привести к закрытию счета», — указано в материале.

Британские компании, в свою очередь, боятся проводить сделки с Украиной из-за страха и вовсе быть закрытыми. При этом банки официально не запрещают торговлю с компаниями, находящимися на подконтрольных Киеву территориях.

В письме торговой палаты обозначена обеспеченность ситуацией — по словам авторов, невозможность сотрудничества компаний двух стран может ударить по украинской экономике еще сильнее и вогнать Киев более серьезную зависимость от «иностранной помощи». В Незалежной могут ощутить сложности с самостоятельным финансированием оборонного комплекса, считают эксперты.

Газета обратила внимание, что, по данным представителя Британско-украинского бизнес-совета, были зафиксированы случаи, когда в Соединенном королевстве счета компаний блокировали при работе и с другими странами.

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