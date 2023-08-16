Приятные бонусы: что ждет Неймара после переезда в Саудовскую Аравию

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Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru

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Соглашение, как отмечается, рассчитано на два года.

Знаменитый футболист Неймар будет играть в лиге Саудовской Аравии. Он покинул европейский клуб «ПСЖ» спустя шесть лет, и подписал новый контракт с командой «Аль-Хиляль».

Соглашение рассчитано на два года, и за это время спортсмен получит около 400 миллионов долларов. Помимо зарплаты, звездному футболисту, по слухам, будут платить внушительные суммы за посты в социальных сетях, в которых он будет упоминать Саудовскую Аравию или свой новый клуб.

Дополнительные деньги Неймар также будет получать и за победы «Аль-Хиляля». Ну а в качестве приятного бонуса игроку предоставят личный самолет и особняк с прислугой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в товарищеском матче против команды Австралии забил самый быстрый гол в профессиональной карьере. Более того, знаменитый футболист отличился в седьмой игре подряд — это стало его самой результативной серией за национальную команду.

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