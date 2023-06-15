Самый быстрый: Месси достиг нового рекорда в футбольной карьере

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Месси в товарищеском матче с австралийцами забил самый быстрый гол в карьере

Самый быстрый: Месси достиг нового рекорда в футбольной карьере

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Читайте нас в: Дзен Новости

Чем звездный спортсмен снова отличился?

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в товарищеском матче против команды Австралии забил самый быстрый гол в профессиональной карьере. Об этом сообщает статистическая служба Opta.

Спортсмен забил обводящим ударом с левой ноги на 79-й секунде. Собственно, уже после первого тайма счет в матче был 1:0 в пользу сборной Аргентины.

Более того, знаменитый футболист забил в седьмой игре подряд и это стало самой результативной серией Месси за национальную сборную.

Кстати, звезда футбола стал победителем чемпионата мира в Катаре. Сейчас Лионелю Месси 35 лет. А это довольно высокий возраст для нападающего. Особенно стоит учитывать то, что до ближайшего мундиаля еще три года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Месси рассказал про будущее в сборной.

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
84.32
0.68 91.07
0.68
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

17:38
Шойгу назвал слухами сообщения о том, что СВО ударила по сотрудничеству с другими странами
17:35
Чемпионат среди бизнесменов: какие соглашения уже подписали на ПМЭФ
17:32
Подросток умер после пребывания в детском лагере в Нижегородской области
17:27
Самый быстрый: Месси достиг нового рекорда в футбольной карьере
17:18
Банк «РОССИЯ» и ООО «ПК Транспортные системы» подписали меморандум о сотрудничестве
17:15
«Еще больше оружия»: Боррель заявил о недостаточных поставках снарядов на Украину

Сейчас читают

Похороны Берлускони: крупнейший политический панегирик за последние десятилетия
Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина
«Хотелось ничего не делать»: брат певца IVAN отправил его в музыкальную школу
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео