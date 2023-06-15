Самый быстрый: Месси достиг нового рекорда в футбольной карьере

Чем звездный спортсмен снова отличился?

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в товарищеском матче против команды Австралии забил самый быстрый гол в профессиональной карьере. Об этом сообщает статистическая служба Opta.

Спортсмен забил обводящим ударом с левой ноги на 79-й секунде. Собственно, уже после первого тайма счет в матче был 1:0 в пользу сборной Аргентины.

Более того, знаменитый футболист забил в седьмой игре подряд и это стало самой результативной серией Месси за национальную сборную.

Кстати, звезда футбола стал победителем чемпионата мира в Катаре. Сейчас Лионелю Месси 35 лет. А это довольно высокий возраст для нападающего. Особенно стоит учитывать то, что до ближайшего мундиаля еще три года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Месси рассказал про будущее в сборной.