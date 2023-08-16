Житель Урала заманил девятилетнюю девочку в квартиру и удерживал ее

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45 0

Ребенку удалось сбежать через окно.

Житель Урала заманил девятилетнюю девочку в квартиру и удерживал ее

Фото: www.globallookpress.com / Lars Hallstrom

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Мужчина в Каменске-Уральском заманил к себе в квартиру девятилетнюю девочку под предлогом помощи в поисках пульта от телевизора и насильно удерживал ее взаперти. Об этом сообщили в пресс-слеждбе МВД по Свердловской области.

Согласно данным следствия, девочка была дома с матерью, когда в окно их квартиры на первом этаже постучался сосед. Семья мужчину знала — он жил в соседнем подъезде и общался с сожителем мамы ребенка.

«Сосед попросил ребенка помочь ему с поиском пульта от телевизора, который он где-то затерял дома. Мать разрешила ненадолго отлучиться школьнице», — прокомментировал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Пульт был вскоре найден за диваном, однако после ребенка мужчина домой не отвел, а сказал, что отпустит «чуть позже». Школьница начала плакать, но он решил отвлечь внимание ребенка игровым планшетом и добавил, что она теперь будет жить с ним. Уралец пообещал не давать ее в обиду и никуда не отпускать.

Вскоре о ребенке опомнилась мать. Она пыталась вызволить дитя самостоятельно, угрожая своим сожителем, однако спустя 7,5 часов уговоров пришлось вызвать полицию. До приезда силовиков девочка сумела сбежать от похитителя через окно.

В полиции отметили, что ребенка доставят на осмотр в больницу, чтобы установить не стала ли она «объектом посягательств» мужчины.

Известно, что семья живет в коммуналке. Всего у матери четверо детей и несколько судимостей, ее также неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащие обращение с детьми. Ее сожитель также ранее был судим — на его счету обвинительные приговоры за кражи, угрозы убийством и истязания.

В Следственном управлении СК по области отметили, что похитивший ребенка мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был доставлен в отдел для установления всех деталей. Следствие проверяет его действия по статье, предусматривающей наказание за незаконное лишение свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в лесополосе Свердловской области нашли тело школьницы, пропавшей два дня назад.

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