Доллар опустился в ходе торгов ниже 95 рублей

Курс доллара сегодня в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 95 рублей после длительного роста несколькими днями ранее. Информация об этом появилась на сайте площадки.

Согласно данным, к 16:32 по московскому времени доллар упал на 2,77 рубля, до 94,32 рубля. Между тем евро торговался на уровне 103,98 рубля, а юань — 12,89 рубля.

Так, 14 августа курс евро в ходе торгов на Мосбирже превышал отметку в 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года. А стоимость доллара достигала 101,62 рубля.

Позднее Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Решение принято на внеочередном заседании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курс рубля по отношению к евро, доллару и юаню в ходе торгов на Московской бирже возобновил падение после решения Банка России по ставке.