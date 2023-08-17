🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 17 августа, растущая Луна в знаке Дева создает прекрасные условия для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Если вы давно откладывали ряд необходимых рутинных задач, самое время к ним вернуться. То же касается и ваших хобби — не ленитесь и принимайтесь за дело. Абсолютно все направления финансовой деятельности, если вы будете внимательны, принесут выгоду. К ним относятся любые банковские операции и сделки с недвижимостью. Хорошие результаты ожидаются в учебе, повышении квалификации и другие способы самосовершенствования.

♈ Овны

Это официально, Овны! Вселенная однозначно на вашей стороне, и все вокруг так и сигналит вам об этом. Жизнь делает все возможное, чтобы вы росли и становились самой великолепной версией себя. Итак, принимайте вызовы спокойно, поскольку в них заключаются все ценные возможности для повышения вашего уровня! Не сомневайтесь, что рождены для великих свершений. Вкладывайтесь на все 100% в любое начинание, у вас обязательно получится!

Космический совет: испытания и вызовы судьбы помогают стать лучше, помните это.

♉ Тельцы

Это был долгий и одинокий путь, Тельцы. Долгий и одинокий путь встречи со теневыми сторонами души, близкого знакомства с ними. Непростое испытание для любого человека. Но вам удалось пройти через все это и превратить свою боль в мудрость. Теперь Вселенная хочет, чтобы вы знали — худшее уже позади. Пора вернуть в повествование легкость и яркость. Помните, что мир всегда на вашей стороне, даже если в моменте кажется иначе. Радуга, что прячется за облаками, скоро появится!

Космический совет: белая полоса сменит черную, запаситесь терпением.

♊ Близнецы

Говорят, что совершенства не существует. Но вам довелось побывать в раю на Земле, испытать сильнейшие эмоции, настоящую близость и счастье, Близнецы. Не забывайте об этом, даже если все в прошлом. Это поможет преображать серые будни в реальность, которая пробуждает песню вашей души и напоминает о блаженстве каждого мгновения. Пришло время поблагодарить Вселенную за благо, что так щедро наливается в вашу чашу. Вам ежедневно помогают становиться самой смелой и яркой версией себя. Внесите и свой вклад! В этом, безусловно, помогут ваши таланты. Творите и созидайте!

Космический совет: раскрытие творческого потенциала — неотъемлемая часть вашей жизни!

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♋ Раки

Обновите клятвы любви к себе, Раки. Пообещайте быть нежными и проявлять доброту по отношению к себе, поскольку вы уже понимаете, что жертвовать своими потребностями ради других людей — это не любовь. Эта глава вашей жизни посвящена установлению основных правил жизни. Речь о том, чтобы быть честными с другими относительно ваших собственных границ. Что окружающим дозволено, а что под строгим запретом. Писательница Брене Браун сказала: «Смелость устанавливать границы — это смелость любить себя, даже если мы рискуем разочаровать других». Сделайте эти слова своим девизом в ближайшее время.

Космический совет: не бойтесь устанавливать разумные правила в отношениях с людьми.

♌ Львы

Вы точно знаете, что хотите делать в каждый момент жизни. И если прислушиваетесь к себе, получаете немедленную обратную связь от Вселенной. Это максимально близко к нирване, и если вы готовы внимать внутреннему голосу, вы испытаете это в ближайшие дни. Новолуние в вашем знаке приглашает поддаться таинственному процессу творения. Родить это прекрасное произведение искусства, которое с нетерпением ждет, когда вы отбросите страх осуждения. Вы во главе угла, Львы, вы принимаете решения, вы созидаете и меняете реальность!

Космический совет: в вас кипит энергия главного героя — используйте ее максимально!

♍ Девы

Мантра на следующие несколько недель проста: не предполагай — спрашивай. Учитывая, что в вашей голове многолюдно, вам будет легко представить себе худшее — вам будет трудно отличить реальность от пугающей проекции прошлого. В этих обстоятельствах лучше всего практиковать принцип наблюдения за происходящим. Даже если происходящее — ваша собственная жизнь! Когда дело доходит до других людей, подходите к разговору с позиции нейтралитета. Говорите о важных вещах и просите, чтобы ваши потребности были удовлетворены, но не вступайте в конфронтацию. И оставайтесь честны, Девы. Всегда.

Космический совет: придерживайтесь позиции наблюдателя, не ищите конфликтов.

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♎ Весы

Но что на самом деле означает любовь к себе, Весы? Как вы проявляете себя, день за днем, месяц за месяцем? Начните с осознания внутреннего конфликта. Конфликт между тем, кто вы есть, и тем, кем, по вашему мнению, вы должны быть, чтобы выжить. А затем, когда вы отбросите «должен» и «должен», подайте на стол дар принятия. Подслушано на космической конференции: вы не обязаны придерживаться сценария, переданного вам предыдущими поколениями.

Космический совет: подумайте, что на самом деле означает любовь к себе.

♏ Скорпионы

«Благодать означает, что все ваши ошибки теперь служат цели, а не стыду». Еще одна прекрасная цитата автора бестселлеров и мотивационного оратора Брене Браун — для размышлений в начале дня. Это ваше напоминание, что все происходит для вас. Во благо, даже если речь идет о разрушении. Практикуя тишину, вы сможете понять глубинные причины проблем, с которыми сталкиваетесь в данный момент. Итак, Скорпионы, превратите свои знания в мудрость и сделайте глоток смелости. Вы готовы привести данные изменения в действие! Вы готовы повысить свой уровень и проявить себя как наиболее воплощенная версия себя!

Космический совет: вам не хватает еще немного смелости для крутого рывка вперед.

♐ Стрельцы

Что, если мы скажем, что звезды на ночном небе сговорились принести вам больше радости, больше блаженства и больше волшебства? Верьте в знаки, Стрельцы, когда предпринимаете вдохновенные действия. Есть все основания ожидать, что ваша жизнь изменится сильнее, чем вы можете себе представить! Для одиноких представителей знака, а также для тех, кто находится на ранней стадии романа, это прекрасное время для выражения чувств. Говорите, действуйте, открывайтесь и верьте внутреннему голосу.

Космический совет: доверяйте интуиции, и вы раскроете в себе невероятный потенциал.

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♑ Козероги

Проработайте это. Запишите все это на листе бумаги с той же страстью, с которой прокручиваете эмоции в своем подсознании. Выражайтесь честно, не пытаясь «рационализировать» или понять свои ощущения. А затем, когда выскажете все, что можно высказать, сожгите эту бумагу или спустите ее в унитаз. Прошлое должно оставаться в прошлом. Все, что вам нужно из этого опыта — это правильно сделанные выводы, которые помогут избежать повторения ошибок. Просто напоминание: свобода — это ваше естественное состояние, Козероги.

Космический совет: найдите безопасный способ высвободить застойные эмоции.

♒ Водолеи

Водолеи, когда дело доходит до решения жизненных проблем, никто не дает руководства. Но это и здорово! Хорошо, что у нас есть возможность играть, делать ошибки и разбираться во всем по ходу дела. Поэтому вместо того, чтобы зацикливаться на сценариях, в которых все пошло не по плану, отбросьте вопросы. Не корите себя и не ищите причины. Сосредоточьтесь на том, что можете сделать, как спасти ситуацию. В моменты кризиса задайте себе главный вопрос: «Приблизит ли это действие желаемый результат?».

Космический совет: вдумчиво подходите решению проблем, не надейтесь на авось.

♊ Рыбы

Вы здесь, потому что вам предназначено быть здесь, каждая молекула во Вселенной создана, чтобы вы были здесь и испытывали переживания текущего момента. Итак, ведите демонов неуверенности в себе к выходу пока готовитесь проявить лучшую и самую осмысленную версию себя. Помните, у Судьбы на вас большие планы, надо только немного помочь ей реализовать грандиозную задумку! Смелее к вершинам, Рыбы!

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