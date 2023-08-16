Советская традиция: в России предложили вернуть «рыбные четверги»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

Губернатор Камчатки Солодов предложил возобновить рыбные четверги в РФ

Советская традиция: в России предложили вернуть «рыбные четверги»

Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

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Среди граждан, а особенно молодежи, наблюдается тенденция к снижению потребления рыбы.

В России следует возобновить знакомые каждому советскому человеку «рыбные четверги». С таким предложением выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Рыбные четверги мы все хорошо помним по советскому времени. Считаю, что можно их восстановить», — заявил политик.

По словам Солодова, среди населения страны заметна тенденция к снижению потребления рыбы. Особенно мало употребляют такую продукцию представили молодежи. Губернатор считает, что введение «рыбных четвергов» поспособствует увеличению ее поставок на внутренний рынок, а также позволит россиянам получать больше полезных элементов, которые содержатся в подводных обитателях.

Солодов считает, что повысить потребление рыбы среди граждан можно с помощью рекламы и наращивания производства готовой рыбной продукции. Кроме того, он предложил в качестве меры ограничение закупок импортной рыбы.

Рыбный четверг — это день, когда в местах питания вся мясная пища заменятся рыбными продуктами. В Советском Союзе мера была продиктована дефицитом мяса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин указал на низкое потребление рыбы среди россиян.

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