Вслед за Германией: экономика Нидерландов официально вошла в рецессию

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Экономика Нидерландов официально вошла в рецессию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В это время в ЕС удивляются состоянию российской экономики, не сломавшейся под санкционным давлением.

Нидерланды вслед за Германией впервые после пандемии — погрузились в рецессию. О спаде экономики сообщила Национальная служба статистики. Увеличилась безработица, упала потребительская активность и сократился экспорт. У соседей по Европе тоже проблемы, они меньше покупают голландские товары.

При этом, в ЕС предпочитают все пристальней следить за состоянием российской экономики. Правда, результаты этих наблюдений местную прессу, скорее, разочаровывают. После решения нашего Центробанка повысить ключевую ставку британская BBC оперативно выпустила материал, где эксперты пытались объяснить, почему самая нагруженная санкциями страна продолжает расти.

Вывод только один: у Москвы еще много ресурсов для того, чтобы экономика чувствовала себя хорошо.

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