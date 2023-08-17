В Петербурге енот из контактного зоопарка прокусил ухо ребенку

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Кто не уследил — сотрудники организации или родители несовершеннолетней?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tatiana Morozova; 5-tv.ru

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В Петербурге обсуждают громкую историю с девочкой, которую укусил енот. Все произошло в контактном зоопарке. Мама признается, что отвлеклась, и увидела семилетнюю дочь уже с окровавленным ухом. Зверек его прокусил насквозь. Рану обработали, затем сделали еще и прививку от бешенства.

Родители же теперь говорят, что работники заведения даже не проводили инструктаж. И собираются добиваться компенсации морального ущерба. Но многие комментаторы считают, что следить за ребенком все же должны родители.

Так или иначе, инцидентом уже заинтересовалась прокуратура.

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В Петербурге енот из контактного зоопарка прокусил ухо ребенку

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