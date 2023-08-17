В России могут ввести кредитную амнистию для семей с детьми: что это значит?

Предложение поступило от первого зампреда комитета Госдумы по просвещению. Чем это должно помочь россиянам?

В России необходимо ввести кредитную амнистию для семей с детьми. Такое мнение выразила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Свое предложение она уже направила главе кабмина Михаилу Мишустину.

«Согласно информации ЦБ России, к 1 мая 2023 года задолженность россиян перед банками достигла 30,22 трлн рублей, при этом уровень закредитованности по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%», — значится в обращении депутата, которое оказалось в распоряжении «Известий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для некоторых граждан.