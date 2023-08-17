Путин поручил рассмотреть возможность создания в Москве ОЭЗ в сфере кино

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания в Москве особой экономической зоны (ОЭЗ) в сфере киноиндустрии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с правительством Москвы рассмотреть вопросы о создании на территории г. Москвы особой экономической зоны в сфере киноиндустрии (Московского международного кинокластера) и о специальных мерах поддержки резидентов указанной особой экономической зоны, включая предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов», — говорится в тексте.

Уточняется, что поручение необходимо выполнить к концу сентября текущего года. Среди ответственных — глава кабмина Михаил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на иностранные рынки, в том числе в БРИКС.