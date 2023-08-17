Путин поручил провести работу по продвижению российских игр на мировые рынки

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 27 0

Этим должно заняться правительство.

Путин поручил провести работу по продвижению российских игр на мировые рынки

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на иностранные рынки, в том числе в БРИКС. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ подготовить совместно с акционерным обществом „Российский экспортный центр“, автономной некоммерческой организацией „Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов“ и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения», — говорится в поручении.

Уточняется, что выполнить задачу необходимо до 30 сентября текущего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как разработчикам видеоигр в России помогут преодолеть «долину смерти» — ситуацию с невозможностью довести продукт до релиза.

+17° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
Двое подростков из Сибири получили сроки за подготовку теракта
10:25
В Ливии опровергли сообщения о сдаче в аренду порта Турции
10:08
Эффективный отпор: мотострелки громят подразделения ВСУ в Запорожье
9:52
Над Белгородской областью сбит украинский ударный БПЛА
9:50
Путин поручил рассмотреть возможность создания в Москве ОЭЗ в сфере кино
9:40
Путин поручил провести работу по продвижению российских игр на мировые рынки

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
Умер создатель легендарных советских мультфильмов Николай Евлюхин
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку