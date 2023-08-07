«Рай будет театральным»: разрыдавшаяся Зудина попросила Мирошниченко передать привет Табакову

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 388 0

Зудина заплакала на прощании с Мирошниченко и попросила передать привет Табакову

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Смерть народной артистки РФ Ирины Мирошниченко

Супруга покойного актера не сумела сдержать эмоций — она просила прощения и благодарила легендарную коллегу.

Народная артистка России Марина Зудина простилась с актрисой Ириной Мирошниченко. Она обратилась к ней со сцены Московского художественного театра имени Чехова и слезно попросила передать привет ее покойному мужу Олегу Табакову.

Зудина уверена — смерти нет. Душа живет вечно, просто попадет в «иное измерение». По ее словам, Ирина Петровна, которая была примером для многих поколений женин, сейчас находится рядом с родными и близкими, видит и слышит их. Вдова Табакова отметила, что жизнь Мирошниченко была наполнена «глобальной любовью».

«Я очень многое не успела сказать», — разрыдалась она и попросила прощения за то, что мало звонила и спрашивала у нее советов.

Она также поблагодарила артистку за время, которое та уделяла ей, ее мужу и детям. В заключение она обратилась к актрисе и попросила ее передать привет своему покойному супругу. Она отметила, что всей семье его очень не хватает.

«Теперь не будет хватать и вас. Уверена, что вы попадете в рай, но рай будет театральным. И вы там обязательно что-то еще сделаете», — прокомментировала Зудина.

Мирошниченко стала известна советскому и российскому зрителю благодаря блистательной игре в фильмах «Дяда Ваня», «Я шагаю по Москве» и многих других. Она ушла из жизни в возрасте 81 года. Последние дни она повела в больнице. Источник 5-tv.ru уточнил, что умерла она «не приходя в сознание».

Ранее 5-tv.ru писал, что гроб с телом Мирошниченко вынесли из театра имени Чехова.

Тема:
Смерть народной артистки РФ Ирины Мирошниченко
7 авг
«Открою тайну»: почему режиссеру Лебедеву не удалось поработать с Мирошниченко
7 авг
«Мы пониже и пожиже»: Золотовицкий восхитился Мирошниченко и актерами ее времени
7 авг
В московском Храме Софии Премудрости Божией отпевают Ирину Мирошниченко
7 авг
«Мы стоим на коленях»: Лещенко назвал Мирошниченко иконой МХТ имени Чехова
7 авг
В самом сердце: Миронов навсегда запомнил звонкий смех Ирины Мирошниченко
7 авг
Последние аплодисменты: гроб с телом Мирошниченко вынесли из театра имени Чехова
7 авг
«Это было преодоление боли»: Хабенский о последнем празднике Мирошниченко
7 авг
Прямая трансляция прощания с Ириной Мирошниченко в МХТ им. Чехова
7 авг
В Москве простятся 7 августа с актрисой Ириной Мирошниченко
6 авг
Положила на алтарь все: чем пожертвовала Ирина Мирошниченко ради карьеры актрисы
+28° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
94.81
1.03 103.84
1.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:06
«Открою тайну»: почему режиссеру Лебедеву не удалось поработать с Мирошниченко
15:03
Гадание на рунах: что обещает неделя с 7 по 13 августа 2023 года
14:55
Теперь все ясно: вскрылись новые подробности о сбившем насмерть ребенка в Москве
14:49
В «Роскосмосе» анонсировали запуск межпланетной станции «Луна-25»
14:41
Из крайности в крайность: волна изнуряющей жары накрыла Москву и Петербург
14:31
Беспилотный вертолет Бас-200 задействуют в зоне спецоперации

Сейчас читают

Недалеко от Угледара уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
Последние аплодисменты: гроб с телом Мирошниченко вынесли из театра имени Чехова
«Способ откупиться»: как завоевать сердце дочери Успенской
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео