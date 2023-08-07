«Рай будет театральным»: разрыдавшаяся Зудина попросила Мирошниченко передать привет Табакову

Супруга покойного актера не сумела сдержать эмоций — она просила прощения и благодарила легендарную коллегу.

Народная артистка России Марина Зудина простилась с актрисой Ириной Мирошниченко. Она обратилась к ней со сцены Московского художественного театра имени Чехова и слезно попросила передать привет ее покойному мужу Олегу Табакову.

Зудина уверена — смерти нет. Душа живет вечно, просто попадет в «иное измерение». По ее словам, Ирина Петровна, которая была примером для многих поколений женин, сейчас находится рядом с родными и близкими, видит и слышит их. Вдова Табакова отметила, что жизнь Мирошниченко была наполнена «глобальной любовью».

«Я очень многое не успела сказать», — разрыдалась она и попросила прощения за то, что мало звонила и спрашивала у нее советов.

Она также поблагодарила артистку за время, которое та уделяла ей, ее мужу и детям. В заключение она обратилась к актрисе и попросила ее передать привет своему покойному супругу. Она отметила, что всей семье его очень не хватает.

«Теперь не будет хватать и вас. Уверена, что вы попадете в рай, но рай будет театральным. И вы там обязательно что-то еще сделаете», — прокомментировала Зудина.

Мирошниченко стала известна советскому и российскому зрителю благодаря блистательной игре в фильмах «Дяда Ваня», «Я шагаю по Москве» и многих других. Она ушла из жизни в возрасте 81 года. Последние дни она повела в больнице. Источник 5-tv.ru уточнил, что умерла она «не приходя в сознание».

Ранее 5-tv.ru писал, что гроб с телом Мирошниченко вынесли из театра имени Чехова.