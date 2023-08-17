По горячим следам: в Москве задержали водителя Ford Mustang после ДТП

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В Москве задержали водителя Ford Mustang после ДТП

Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru

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В его крови обнаружили алкоголь — в отношении лихача уже составлено несколько протоколов.

В Москве по горячим следам задержали водителя кабриолета Ford Mustang, который на высокой скорости врезался в дерево. Он скрылся с места ДТП, бросив в искореженной машине свою спутницу.

Скорую вызвали очевидцы, они же и оказали первую помощь. Девушку с серьезными травмами госпитализировали.

Удар как раз пришелся на пассажирскую сторону. Виновником аварии оказался 33-летний бывший профессиональный баскетболист, а ныне шоумен.

В его крови обнаружили алкоголь — в отношении лихача уже составлено несколько протоколов. Не исключено, что спортсмену может грозить уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кабриолет звезды шоу «Экс на пляже» влетел в дерево в Москве.

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