Серьезная травма: тургруппу с детьми экстренно эвакуировали на Сахалине

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Тургруппу с детьми экстренно эвакуировали на Сахалине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anvar Galeev; 5-tv.ru

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Спасатели добирались до мыса Крильон на машинах повышенной проходимости.

На Сахалине туристическая группа с детьми запросила экстренную эвакуацию. На место сразу же отправились спасатели и медики.

Они добирались до мыса Крильон на машинах повышенной проходимости. Выяснилось, что руководитель похода получила серьезную травму головы и самостоятельно передвигаться не могла.

Женщине оказали первую помощь и отправили в больницу. Остальных — 13 человек, в том числе пятерых детей — тоже эвакуировали и отвезли в Невельск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что застрявших на необитаемом острове Аскольд в Приморье детей эвакуировали. Уточняется, что ребята и взрослые, состоявшие в группе, доставлены спасателями в поселок Дунай. Людей эвакуировали на маломерных судах МЧС России.

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