«Настоящая каторга»: актриса Лиза Крутиш рассказала о проведенном в больницах детстве

У артистки — алопеция. Она прошла трудный путь. Но смогла принять себя такой, какая есть.

Актриса, модель и стендап комик «Comedy Батл» Лиза Крутиш рассказала изданию «Страсти» о том, как все детство провела в больницах, пытаясь вылечится от алопеции, пройдя трудный путь от «настоящей каторги» до полного принятия себя.

Теперь девушке нравится ее внешний вид, она даже отказывается от трансплантации волос.

«Мне кажется, что мы не просто так приходим в том или ином воплощении, и я здесь тоже не просто так без волос прохожу весь свой жизненный опыт. Мне нравится то, какой меня сформировала алопеция», — поделилась девушка.

Но так она думала не всегда.

По словам Лизы, когда она была ребенком, об алопеции было известно не так много. Поэтому врачам приходилось назначать бесконечные обследования, которые могли привести неизвестно к чему. И проверяли все, что только можно было проверить.

«Меня водили к разным гадалкам-опайкам, которые что-то очень активно бормотали себе под нос и водили руками над моей головой. Даже пробовали китайскую медицину, что во мне отзывается легким ужасом сейчас», — вспоминает Лиза.

Теории возникновения заболевания были самыми разными: кто-то считал, что остановку роста волос спровоцировал сильный стресс, кто-то предполагал отравление химическими металлами, так как отец девочки работал на заводе. Некоторые врачи думали, что это последствия, связанные с генетическими расстройствами. Одно было ясно точно — патология предполагает проблемы с развитием кожного покрова и эндокринными нарушениями.

«Мне даже вырезали кусочек кожи на затылке, чтобы посмотреть наличие луковиц, но я не помню результат анализа, лишь сам процесс, который отпечатался в виде шрама», — объяснила актриса.

Все это время девушка училась смиряться с проблемой и принимать себя. В конце концов ей это удалось.

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