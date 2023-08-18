Стас Михайлов осыпал дочь бриллиантами: «Ты — любовь»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

Стас Михайлов подарил дочери на день рождения браслет с бриллиантами

Стас Михайлов осыпал дочь бриллиантами: «Ты — любовь»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Наследница артиста отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 14 лет.

Для шансонье Стаса Михайлова и его супруги Инны 17 августа особенный день. 14 лет назад на свет появилась их дочь Иванна. День у девочки начался с сюрприза от родителей. Ее комната была украшена цветами и воздушными шарами.

В своем личном блоге жена певца опубликовала трогательное видео с дочкой и написала текст с поздравлением.

«С Днем Рождения, умная, красивая, скромная. Гордимся тобой! Ты — загадка, ты — любовь, ты — волшебство! Храни Господь», — написала жена Михайлова.

Дочь артиста рано начала пользоваться косметикой. И издание 7Дней.ru заметило, что девочка выглядит намного старше своего возраста. Так сразу и не скажешь, что Иванне исполнилось только 14 лет.

На день рождения девочке подарили браслет ручной работы, сделанный из золота и бриллиантов. Стоимость такого украшения начинается от одного миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Стаса Михайлова показала трогательное фото внучки.

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