«Наше счастье»: жена Стаса Михайлова показала трогательное фото внучки

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 117 0

Жена Стаса Михайлова показала фото маленькой внучки

«Наше счастье»: жена Стаса Михайлова показала трогательное фото внучки

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Лицо малышки, как можно было ожидать, закрыто стикерами.

Супруга певца Стаса Михайлова Инна показала фотографию своего сына Андрея Канчельскиса, который держит на руках недавно родившуюся дочь. Примечательно, что молодой отец не приходится шансонье родным сыном, однако тот воспитал его как своего.

На кадрах Андрей во время прогулки целует дочь Эмилию в голову, держа ее на руках. Девочка широко улыбалась, будучи одетой в розовый комбинезон. Жена музыканта при этом применила лучший «метод от сглаза», закрыв лицо малышки стикерами.

«Папа. Наше счастье», — написала супруга Михайлова.

Пасынок Стаса Михайлова позирует вместе со своей маленькой дочкойПасынок Стаса Михайлова позирует вместе со своей маленькой дочкой. Фото: Instagram* / inamikhaylova

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Стас Михайлов отказывается от еды. Прошлой зимой он перенес операцию по удалению аппендицита и похудел на десять килограммов.

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