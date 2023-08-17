«С возрастом прогрессирует»: как кожная болезнь убивала звезду «Игры престолов» Кента

36-летний актер выглядел намного старше своих лет. Что происходило со знаменитостью?

Умер актер Даррен Кент, известный по роли пастуха в сериале «Игра престолов». Известно, что он боролся сразу с несколькими проблемами — остеопорозом, артритом и редким заболеванием кожи. Дерматолог Наталия Жовтан предположила, какой именно недуг мог сгубить восходящую звезду.

Кенту было всего 36 лет, но из-за заболевания он выглядел намного старше. Эксперт отметила, что по фотографиям, без анализов и истории болезни, судить о диагнозе сложно, однако внешний вид пациента указывает на наличие у него сразу нескольких генетических заболеваний кожи и не только.

«Это изменение подкожной жировой клетчатки, изменение костного скелета, изменение в зоне лица. Перед нами встает вопрос — генетических синдромов достаточно, и предполагать мы можем разные проблемы», — прокомментировала Жовтан.

Дерматолог обратила внимание на то, что генетические заболевания тяжело поддаются лечению — имеют множество причин и следствий. У Кента же на лицо было явное нарушение пигментации — дисхромия.

«Изменения со стороны кожи в виде пятен различного цвета. Более пигментированные участки, напоминающие веснушки, или пигментные пятна темного цвета, а также отсутствие пигмента — белые пятна по типу Витилиго», — объяснила она.

Врач добавила, что участки кожи, на которых отсутствует «окрас», сильно подвергаются солнечному излучению и становятся красными из-за воспалительного процесса. Последствия на покровах могут проявляться и в другом виде, уточнила она.

«С возрастом заболевание будет прогрессировать у пациентов, но не нарушаются ни интеллектуальные способности, ни чувство юмора, ни оптимизм», — рассказала Наталия.

Эксперт добавила, что само состояние кожи может негативно сказываться лишь на эстетических факторах, но на жизнь влияет в меньшей мере. Обычно такие пациенты регулярно наблюдаются у врачей, которые поддерживают их состояние столько, сколько это возможно.

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