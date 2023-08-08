Не только на юге: россиянам назвали способы избежать появления меланомы

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Избежать появления меланомы помогут профилактика и защита от солнца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulrich Nusko; 5-tv.ru

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В зоне риска, как ни странно, находятся даже жители северных регионов.

Меланома считается самым агрессивным видом рака кожи. Врачи говорят: 100%-го способа защиты просто не существует.

Бытует миф, что в зоне риска — только жители южных регионов, но, как показывает практика, заболеть могут и те, кто живет в более холодных регионах: Мурманске, Карелии и даже в Петербурге. Почему так происходит и как предотвратить появление меланомы, выяснял корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Ранее 5-tv.ru писал, что наличие меланомы — одного из самых агрессивных онкологических заболеваний — можно распознать по изучению родинок на теле. На долю такой патологии приходится 1% всех злокачественных заболеваний кожи. При этом ее можно найти самостоятельно еще до появления дополнительных симптомов, характерных для онкопатологии.

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