Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту перебоев электросетей

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Алексей Панков
Алексей Панков 15 0

Жара, пришедшая в регион в августе, привела к аварийным отключениям энергоснабжения в Махачкале.

Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту перебоев электросетей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Прокуратура Дагестана начала проверку по факту перебоев в подаче электроэнергии потребителям в Махачкале. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что по данному факту будут принять все меры реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.

Также о перебоях в электроснабжении региона высказались в ПАО «Россети». В заявлении пресс-служба подчеркнула, что причиной перебоев в работе электросети является аномальная жара, установившаяся в регионе.

«С 1 августа в регионе установилась высокая температура воздуха. Оборудование и так перегружено из-за массовых самовольных подключений к сетям и безучетного потребления. В совокупности с погодой это приводит к множественным технологическим нарушениям», — отметили в компании.

Энергетики региона работают в особом режиме. Из-за превышения расчетных нагрузок появилась необходимость вводить веерные отключения. Их графики публикуются ежедневно и оперативно корректируются в случае необходимости.

Кроме того, в республике есть линии, не принадлежащие «Россетям». Они находятся у компании в аренде, либо бесхозные. В связи с этим возможности по их ремонтам и модернизации ограничены. При этом компания старается идти навстречу потребителям в сложной ситуации.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что энергетики в Махачкале устранили более 200 нарушений электросети, возникшие за последние четыре дня. Ремонтными работами занимаются 11 бригад.

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