Умер британский телеведущий Майкл Паркинсон

Известный телеведущий сэр Майкл Паркинсон скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на его семью.

«После непродолжительной болезни сэр Майкл Паркинсон мирно скончался дома прошлой ночью в окружении своей семьи. Мы просим тишины и времени, чтобы погоревать», — сказали близкие телеведущего.

С 2013 года Паркинсон боролся с онкологическим заболеваем. В 2015-м он сообщил, что полностью излечился от опасной болезни.

Телеведущий, родившийся простой в семье шахтеров, за жизнь провел свыше двух тысяч интервью в рамках собственного шоу Parkinson, выходившего с 1971 по 1982 год и затем с 1998 по 2007 год. В разное время его гостями становились Элтон Джон, Мадонна и многие другие. В 2008 году Елизавета II посвятила его в рыцари.

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