МИД РФ призвал страны мира вмешаться в ситуацию с Киево-Печерской лаврой

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На территории обители продолжают находиться монахи и священнослужители, но власть начала блокаду монастыря. Киевские власти запретили передавать им продукты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ferdinand Hollweck; 5-tv.ru

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МИД России потребовал от мирового сообщества вмешаться в ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры и прекратить блокаду обители. Ранее на этой неделе украинский спецназ штурмом взял несколько корпусов монастыря и закрыл доступ в Лавру для верующих. При этом внутри продолжает находиться часть последователей канонической церкви, которым запрещают даже передать продукты и предметы первой необходимости.

«Цинизм состоит в том, что киевский режим прибегает к самому чудовищному способу сломить волю непокорных ему людей — уморить их голодом. Эти действия не только нарушают общепризнанные принципы морали и гуманизма, о которых так любят говорить в „просвещенном“ Евросоюзе, куда так стремится Зеленский, но и являются попранием фундаментальных прав человека», — говорится в заявлении МИД РФ.

Свое обращение составили и верующие УПЦ. Оно уже передано дипломатам из нескольких европейских стран. Киевский режим на этом фоне поделился планами превратить обитель в реабилитационный центр для солдат ВСУ. Об этом заявила замминистра обороны Украины.

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