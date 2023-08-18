Своими руками: как тяга родителей к публикации детских фото может привести к беде
«Известия»: 43% родителей в России выкладывают кадры с детьми в соцсети
Фото, видео: http://www.globallookpress.com / Булкин Сергей; 5-tv.ru
Такое явление получило специальное название — «овершеринг».
Фото и видео детей, которые выкладывают в социальных сетях родители, все чаще оказываются в руках мошенников. Такое явление получило специальное название — «овершеринг».
По данным «Известий», 43% российских родителей выкладывают кадры со своими детьми. При этом 35% указывают дополнительную информацию: имя ребенка, его увлечения, место жительства.
А злоумышленники пользуются этими данными, чтобы потом вымогать деньги за якобы похищенного ребенка. По прогнозам, с развитием технологий возможности мошенников только вырастут.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что интернет-мошенники в России стали применять для своих корыстных целей новую тактику с использованием нейросетей и дипфейков.
Так, было много случаев, когда хакеры создавали дипфейки, чтобы писать посты в социальных сетях со ссылкой на несуществующую страничку. А в последнее время стала популярна точно такая же ловушка, но только с видео, так как люди перестали доверять картинкам.
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