Погибли мгновенно: появилось видео жуткой авиакатастрофы на магистрали

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Десять человек погибли в результате авиакатастрофы в Малайзии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Seeboth

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Самолет потерпел крушение во время посадки.

Десять человек стали жертвами авиакатастрофы в Малайзии. Самолет потерпел крушение во время посадки.

Он рухнул прямо на оживленную магистраль — борт врезался в машины и загорелся. Все погибли мгновенно, включая тех, кто находился в автомобилях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Канаде шесть человек погибли в результате крушения самолета. Борт вылетел из аэропорта возле города Калгари вечером, а уже после полуночи пропал без вести.

По имеющейся информации, на самолете находились пять пассажиров и пилот. Предположительно, борт потерпел крушение недалеко от гор, и никто из присутствующих на нем не выжил.

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