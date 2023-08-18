Погибли мгновенно: появилось видео жуткой авиакатастрофы на магистрали
Десять человек погибли в результате авиакатастрофы в Малайзии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Seeboth
Самолет потерпел крушение во время посадки.
Десять человек стали жертвами авиакатастрофы в Малайзии. Самолет потерпел крушение во время посадки.
Он рухнул прямо на оживленную магистраль — борт врезался в машины и загорелся. Все погибли мгновенно, включая тех, кто находился в автомобилях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Канаде шесть человек погибли в результате крушения самолета. Борт вылетел из аэропорта возле города Калгари вечером, а уже после полуночи пропал без вести.
По имеющейся информации, на самолете находились пять пассажиров и пилот. Предположительно, борт потерпел крушение недалеко от гор, и никто из присутствующих на нем не выжил.
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