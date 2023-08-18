Во Франции заявили о преодолении Россией введенных санкций

Экономическая стратегия Москвы помогла преодолеть введенные Западом санкции. Об этом пишет французское издание La Nouvelle Tribune.

Уточняется, что российская нефть в прошлом месяце торговалась по цене 64,41 доллара за баррель, что выше потолка цен, введенных странами G7. Таким образом, Россия после введения лимита стоимость смогла нарастить доходы от продажи сырья. Издание отмечает, что только в июле страна заработала 15,3 миллиарда долларов, что почти на 20% больше, чем месяцем ранее.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций против России.