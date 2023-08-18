«Без улыбки, агрессивный»: как звезда «Обитаемого острова» попал в психлечебницу после кино

К сожалению, кинокарьера Василия Степанова в гору не пошла, и он пропал с радаров.

В нулевых публика массово влюбилась в главного героя фильма «Обитаемый остров» Василия Степанова, однако после пика популярности актер пропал с телеэкранов и оказался в психиатрической лечебнице. О том, как это произошло, пишет KP.RU.

«А потом начались скачки в настроении. Мы могли поболтать по телефону, договориться о встрече, а на следующий день ко мне приходил словно совсем другой человек — без улыбки, агрессивный. Однажды даже с кулаками полез», — рассказал агент актера Сергей Рублев.

После расставания с любимой девушкой у Степанова начала депрессия. Он не отвечал на звонки, сидел дома, несколько раз выпадал из окна якобы случайно. После этого его временно поместили в психиатрическую клинику, чтобы вылечить от невроза.

Сейчас Василий живет с родителями в Москве: ухаживает за престарелым отцом и периодически выбирается за город на дачу. Дамы сердца у 37-летнего мужчины нет.

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