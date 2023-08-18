Производитель виски Jameson закрывается в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Пропадут ли с полок магазинов популярные бренды?

Производитель виски Jameson закрывается в России

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Алкогольный концерн Pernod Ricard, владеющий брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine's и Ararat, уходит из России. О закрытии представительства узнала газета «Коммерсантъ».

По информации издания, компания прекратит деятельность на российской территории, но бренды останутся — товары будут привозить по параллельному импорту.

Между тем эксперты считают, что из-за такого решения возникают риски, поскольку международные алкогольные бренды могут потерять централизованную дистрибуцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкая компания Hugo Boss приняла решение остаться в России, но частично.

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