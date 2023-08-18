Они не смогли сдержать слез: как прощались россияне с клоуном Андрюшей

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Рита Миронова
Рита Миронова 42 0

Проститься с клоуном Андрюшей в цирк на Цветном бульваре приехали его ученики

Они не смогли сдержать слез: как прощались россияне с клоуном Андрюшей

Фото: © РИА Новости / Игорь Михалев

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Последним желанием артиста была панихида в его родном Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.

Церемония прощания с легендарным артистом и известным клоуном Андрюшей собрала его родных и близких, в том числе бывших учеников. Малый манеж цирка на Цветном бульваре буквально был завален цветами и венками от людей, желающих почтить память великого Андрея Николаева.

Как пишет издание KP.RU, попрощаться приехала и популярная в 80-х певица Наталия Гулькина, которая также была ученицей покойного.

«Последние годы мы не виделись — наш учитель сидел дома, опасался коронавируса, говорил, мол, потом ребята встретимся. А так мы постоянно были на связи. Он мне всегда говорил: „Наташа — ты не туда пошла. Тебе надо сниматься в кино, играть в театре и смешить людей. Ты — потрясающая комедийная актриса“. Я говорила, мол, это другой жанр. А сейчас думаю, может, в память о своем учителе и запишу такую шуточную песню», — со слезами на глазах произнесла она прощальную речь.

Артист скончался 15 августа в возрасте 85 лет. Известный во всем мире клоун Андрюша, по предварительным данным, умер из-за проблем со здоровьем.

Информация о его экстренной госпитализации начала появляться в прессе еще 12 августа. Мастерство принесло Николаеву высшую мировую награду для клоунов «Золотая маска Грока». Незадолго до смерти он собирал документы, необходимые для присуждения премии «Артист» от Росгосцирка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что от людских глаз скрывала умершая Лидия Остринская.

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