Большая тайна: что от людских глаз скрывала умершая Лидия Остринская

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 401 0

Лидия Остринская при жизни ни с кем не делилась подробностями личной жизни

Большая тайна: что от людских глаз скрывала умершая Лидия Остринская

Фото: Кадр из сериала «Время собирать камни», 1993г.

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Советская актриса театра и кино скончалась в возрасте 56 лет.

Последние годы жизни Лидии Остринской, считавшейся одной из самых скрытных актрис советского времени, прошли тихо и размеренно. Артистка не общалась с поклонниками и проводила время со своей семьей.

Жизнь знаменитости оборвалась на 57-м году. Причина смерти неизвестна, однако есть данные, что Остринская очень тяжело болела.

О своем недуге она никому не рассказывала, так как держала личную жизнь под надежным замком. Актриса всегда старалась акцентировать внимание на своей карьере во избежание ненужной «похабщины».

Она никогда не рассказывала о мужчинах, здоровье или семье. Для нее, как отмечается, была важна только карьера.

Остринская была известна по ролям в картинах «Король Данило» и «Секонд хенд». Помимо этого, она сыграла во многих других фильмах за годы карьеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело 54-летней актрисы из «Улиц разбитых фонарей» найдено в квартире в Москве.

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Большая тайна: что от людских глаз скрывала умершая Лидия Остринская

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