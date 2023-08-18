«Звучало немного грубовато»: почему Анита Цой решила сменить имя
Анита Цой рассказала, что в 45 лет официально сменила имя
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Изначально знаменитость звали Анной. Что заставило ее пойти на перемены?
Имя Анита у певицы Аниты Цой появилось еще в молодости, когда она работала вожатой в лагере — уже тогда будущая звезда решилась на изменения. Об этом сообщает издание utro.ru.
«Дети, которым я преподавала брейк-данс, называли меня Анитой. И когда я готовилась начинать карьеру на сцене, вспомнила про Аниту. И поняла, что это имя мне подходит. Ведь Анна Цой звучало немного грубовато», — говорит знаменитость.
В 45 лет звезда даже официально сменила имя в паспорте. Таким образом во всех документах она стала Анитой Цой.
«Анита в моем представлении — более молодая, более энергичная, яркая, харизматичная. А Анна — сдержанная, холодная, царственная», — пояснила исполнительница.
Цой же артистка стала, выйдя замуж за Сергея Цоя и взяв его фамилию. А ее настоящие имя и фамилия — Анна Ким.
По признанию певицы, мать мечтала дать ей имя французской революционерки Аннет Ривьер из романа «Очарованная душа». Однако в паспортном столе ей категорически запретили нарекать девочку именем иностранного происхождения.
«Так я стала Анной, и крещена я была тоже как Анна», — подытожила Цой.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анита Цой отказалась вызволять брата из тюрьмы.
Читайте также
48%
-0.35 101.48
-0.70
Нашли ошибку?