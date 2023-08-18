Уголовное дело возбудили по факту нападения на журналистов ВГТРК

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 27 0

Фигуранты уже задержаны, в ближайшее время в отношении них рассмотрят меру пересечения.

Уголовное дело возбудили по факту нападения на журналистов ВГТРК

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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В Москве возбуждено уголовное дело после нападения на журналистов ВГТРК. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета РФ по столице.

По данным следователей, корреспонденты работали над репортажем в четверг, 17 августа, в одной из квартир на Касимовской улице. Один из мужчин воспрепятствовал проведению съемки работникам телекомпании. В результате возбуждено дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Фигуранты задержаны, следствие намерено ходатайствовать в суде об их аресте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело о нападении на ребенка в шапке с буквой Z в Екатеринбурге будет пересмотрено.

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