Уголовное дело возбудили по факту нападения на журналистов ВГТРК

В Москве возбуждено уголовное дело после нападения на журналистов ВГТРК. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета РФ по столице.

По данным следователей, корреспонденты работали над репортажем в четверг, 17 августа, в одной из квартир на Касимовской улице. Один из мужчин воспрепятствовал проведению съемки работникам телекомпании. В результате возбуждено дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Фигуранты задержаны, следствие намерено ходатайствовать в суде об их аресте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело о нападении на ребенка в шапке с буквой Z в Екатеринбурге будет пересмотрено.