Все-таки развод? Меган Маркл заметили в кругу друзей без обручального кольца

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 45 0

Меган Маркл выложила фото без кольца в соцсетях

Все-таки развод? Меган Маркл заметили в кругу друзей без обручального кольца

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Слухи о том, что в паре не все гладко, нашли новое подтверждение?

Супруга принца Гарри 41-летняя Меган Маркл была замечена без обручального кольца, когда та проводила время в кругу близких друзей. Она опубликовала фото в личном блоге — и внимательные подписчики заметили, что кое-чего не хватает.

На снимке с двумя подругами Маркл положила руку на плечо одной из них, тем самым продемонстрировав, что с ее безымянного пальца исчезло обручальное кольцо. По оценкам СМИ, оно стоит около 156 тысяч фунтов стерлингов.

На украшении есть бриллианты с одного из браслетов покойной матери принца Гарри, принцессы Дианы. Слухи о неурядицах в паре уже неоднократно появлялись в прессе, однако супруги всякий раз отрицали это.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. У них в ходе брака появились дочь и сын.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маркл в своей книге пройдется по принцу.

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