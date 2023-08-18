«Привет, косолапый»: медвежонка-попрошайку заметили в ХМАО

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Медвежонок вышел на дорогу в Ханты-Мансийском автономном округе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sonja Jordan; 5-tv.ru

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Вахтовики даже уже знают, что он любит больше всего.

В Ханты-Мансийском автономном округе молодой медведь встречает водителей на дороге и выпрашивает еду. Вахтовики не отказывают себе в удовольствии покормить голодного хищника — и даже уже знают, что он любит больше всего.

«Привет, косолапый, ты чего один? Где мамаша у тебя? Подожди, хлеба дам. <…> Он любит мармеладки кушать», — сказал проезжавший мимо мужчина.

Специалисты говорят, что медведю едва исполнился год. Они напоминают — подкармливать хищников категорически нельзя.

Чтобы выжить в дикой природе, они должны уметь самостоятельно добывать себе пищу. Также нельзя, чтобы такие звери потеряли страх перед человеком.

Они могут стать легкой мишенью для охотников. Либо, наоборот, в случае голода быть излишне агрессивными и напасть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что маленький кот обратил в бегство медведя из США.

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