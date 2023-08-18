Кто поджег балкон экс-следователя по делу Михаила Ефремова: подробности

Балкон бывшего следователя по делу Михаила Ефремова загорелся из-за детей
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Виновные найдены.
Причиной пожара на балконе бывшего следователя МВД Алексея Мишурова, который вел дело актера Михаила Ефремова, оказалось неосторожное обращение детей с огнем. Об этом рассказало агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.
«Предварительно установлено, что возгорание под балконом на одной из улиц южного округа столицы произошло из-за неосторожного обращения с огнем малолетними детьми», — отметили в ведомстве.
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Отмечается, что родителей юных хулиганов доставили в полицию для дальнейшего разбирательства по факту произошедшего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар устроили неизвестные, предварительно разлив на лоджии бензин. Пламя заметила дочь экс-следователя, которая в этот момент находилась дома.
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