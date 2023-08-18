Огонь охватил грузовой терминал в Новороссийске

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 46 0

Площадь возгорания оценивается в 1300 квадратных метров.

Огонь охватил грузовой терминал в Новороссийске

Фото: Telegram / KUBANTRIP | Краснодар | Новости | Фото | Видео / KubanTripOF

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Пожар произошел в грузовом терминале в Новороссийске. На месте работают спасатели, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что возгорание зафиксировано на улице Макарова на площади 1300 квадратных метров. Огнем там охвачены деревянные палеты. К тушению привлечены 42 человека и 14 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Усть-Илимск в гипермаркете «Экономия» вспыхнул крупный пожар.

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