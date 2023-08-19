На Украине сообщили о взрывах в нескольких городах

Взрывы прозвучали в Виннице, Львове и Житомире на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Этой ночью во многих регионах страны была объявлена воздушная тревога.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о массовом бегстве иностранных военных из рядов ВСУ.