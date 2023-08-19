Сын режиссера «Белоснежки» раскритиковал Disney за ремейк мультфильма

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Алексей Панков
Алексей Панков 64 0

Дэвид Хейл Хэнд заявил, что новая версия картины оскорбляют наследие его отца.

Сын режиссера «Белоснежки» раскритиковал Disney за ремейк мультфильма

Фото: Кадр из мультфильма «Белоснежка и семь гномов», реж. Дэвид Хэнд, 1938 г.

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Сын создателя мультфильма «Белоснежка и семь гномов» (1937 год) Дэвида Додда Хэнда — Дэвид Хейл Хэнд — раскритиковал Disney за создание ремейка классической картины. Своим мнением он поделился в интервью The Telegraph.

Мужчина отметил, что Уолту Диснею совершенно точно не понравились бы то, во что они превратили известный на весь мультфильм. Хэнд также назвал новую версию оскорбительной для оригинальной картины.

«По правде говоря, мне кажется оскорбительным то, что они сделали с некоторыми из классических фильмов. В этом нет никакого уважения к работе Диснея и моего отца <…> Думаю, что и он, и Уолт Дисней в гробу бы перевернулись», — отметил Хэнд.

Также он добавил, что Disney меняет сюжет и ход мыслей персонажей настолько сильно, что история приобретает совсем другой окрас.

«Оригинальный фильм не нарушал этических норм, когда был написан», — заключил Хэнд.

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