Экзотический завтрак за пять минут — яйца по-пражски

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Юлия Лекомцева
Юлия Лекомцева 9 0

Рецепт для тех, у кого с утра мало времени, но все равно хочется подкрепиться чем-нибудь вкусненьким и необычным.

Экзотический завтрак за пять минут — яйца по-пражски

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Многие из нас любят готовить на завтрак блюда из яиц. Однако если у вас закончились все рецепты, вы приготовили все возможные варианты яичниц, омлетов, гренок и так далее, то можем вас обрадовать. Есть отличная идея — яйца по-пражски, пишет utro.ru.

Какие ингредиенты понадобятся для приготовления

  • Яйца
  • Белый хлеб
  • Сливочное масло
  • Специи по вкусу

Пошаговый рецепт блюда

Сначала берем яйца и прокалываем иглой в более плоской части, чтобы выпустить из них немного воздуха. Потом отвариваем яйца в кастрюле до состояния «всмятку» или «в мешочек».

Пока они варятся, берем хлеб и режем его на маленькие квадратные ломтики. После чего укладываем в пиалу так, чтобы кусочки занимали не более 1/3 емкости. Сверху кладем масло.

Сварившиеся яйца остужаем в холодной воде, чтобы они лучше чистились. Затем освобождаем одну часть от скорлупы и ложкой выкладываем яйцо поверх хлеба с маслом. Далее все ингредиенты перемешиваем и добавляем специи.

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