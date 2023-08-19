Мошенницы-театралы вымогают деньги у мужчин: громкое расследование

Как действует новая схема обмана и можно ли ее раскрыть на ранних этапах?

Мужчина, едва не ставший жертвой аферисток, рассказал сайту «Страсти» о том, какими уловками из россиян вытягивают деньги. Познакомившись в приложении VK Знакомства с девушкой-косметологом, молодой человек получил ссылку на афишу, под предлогом сходить в театр и познакомиться поближе. Однако, введя в поисковике название спектакля, он вдруг обнаружил, что ни цены, ни даты постановок не совпадают с ценами и датами по ссылке девушки.

«То, что она мне скинула, тоже вполне себе такая хорошая, сделанная страничка — там не только театры и спектакли, но и концерты, бары. Я понял, что это развод», — рассказывает мужчина

После того как обман вскрылся, девушка тут же исчезла, однако это не единственный раз, когда молодой человек нарывается на мошенниц.

До этого он уже попадал в похожую ситуацию, однако смог сохранить деньги.

«Встретились, прогулялись, поступило предложение пойти ей переодеться, чтобы потеплее было. И по пути проходили как раз мимо ресторана. Она предложила зайти туда и перекусить. Принесли греческий салат, она выпила пару бокалов вина. Ну и соответственно, потом принесли счет — он был в районе шестнадцати тысяч. Бокал вина стоил в районе восьми», — вспоминает мужчина.

Заведение оказалось подставным — ему отказывались приносить чек, а деньги требовали наличными или переводом. В результате дело закончилось полицией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге девственница украла у любовника 60 тысяч рублей.