Очевидцы сообщают о пожаре в научном центре акушерства и гинекологии в Москве
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Из здания оперативно эвакуировали несколько десятков человек.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Очевидцы сообщили о пожаре в научном центре акушерства и гинекологии в Москве. Как уточнил источник 5-tv.ru, задымление на самом деле наблюдается.
По предварительным данным, из здания эвакуировали порядка 100 человек.
Детали происшествия уточняются. Информации о пострадавших не поступало. К месту ЧП уже направились экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде.
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