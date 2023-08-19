Очевидцы сообщают о пожаре в научном центре акушерства и гинекологии в Москве

Очевидцы сообщили о пожаре в научном центре акушерства и гинекологии в Москве. Как уточнил источник 5-tv.ru, задымление на самом деле наблюдается.

По предварительным данным, из здания эвакуировали порядка 100 человек.

Детали происшествия уточняются. Информации о пострадавших не поступало. К месту ЧП уже направились экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде.