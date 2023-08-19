Поклонники бьют тревогу: куда пропала певица Азиза

Звезда 90-х перестала отвечать на звонки и сообщения друзей.

Уже полгода известная певица Азиза перестала отвечать на звонки друзей и вести социальные сети. Ее друг художник Никас Сафронов рассказал, куда могла пропасть звезда 90-х в беседе с изданием KP.RU.

«Я знаю, что Азизе постоянно поступают предложения выступить на концертах. Вскоре состоится вечер памяти Иосифа Кобзона, как я слышал, ее хотели туда пригласить, но не смогли дозвониться», — объяснил Сафронов.

По мнению художника, Азиза решила просто отдохнуть от многолетних сценических трудов, ведь она выступает с 16 лет. Также Никас заявил, что певица решила отвлечься от суеты, остановиться и подумать о себе и о смысле жизни. До этого, по словам Сафронова, она всегда помогала другим людям, иногда даже в ущерб себе.

«Имеет на это полное право. Конечно, настораживает, что она перестала отвечать на звонки и сообщения друзей. Видимо, у нее такой период — хочется уединения. Мы, кстати, с ней недавно общались. Она сказала, что ей в данный момент так лучше», — считает Сафронов.

Известно также, что недавно Азиза заявила, что уходит со сцены. Это произошло после инцидента с песней Ильи Резника «Любимые не умирают». Как отметил Никас Сафронов исчезновение певицы может иметь прямое отношение к произошедшему.

«Песня набрала огромное количество просмотров в Интернете. А на телевидении ее вырезали, не показали. Это Азизу, конечно, очень потрясло. Тогда она сказала, что заканчивает бороться с ветряными мельницами и уходит со сцены», — резюмировал художник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, певица Азиза не против измены мужа-итальянца.