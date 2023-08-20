Более 1 млн человек посетили форум «Армия-2023»: все о новинках

Какую уникальную технику презентовали в рамках мероприятия?

Их интерес вполне прикладной — как защитить себя от агрессии неоколониалистов? Россия предлагает помощь — словом и делом. Наши войска за время СВО накопили опыт поражения западной техники и готовы делиться с партнерами этой информацией. Ну и предлагать свои вооружения, которые, естественно, модернизируются, что называется «на ходу». Все подробности о масштабном форуме «Армия-2023» — в репортаже.