Более 1 млн человек посетили форум «Армия-2023»: все о новинках
Более 1 млн человек посетили форум «Армия-2023»
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru
Какую уникальную технику презентовали в рамках мероприятия?
Их интерес вполне прикладной — как защитить себя от агрессии неоколониалистов? Россия предлагает помощь — словом и делом. Наши войска за время СВО накопили опыт поражения западной техники и готовы делиться с партнерами этой информацией. Ну и предлагать свои вооружения, которые, естественно, модернизируются, что называется «на ходу». Все подробности о масштабном форуме «Армия-2023» — в репортаже.
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