Доброе сердце: как в России развивается волонтерская деятельность в 2023 году

Этим летом тысячи добровольцев отправились в самые заповедные уголки нашей страны, чтобы помочь восстановить их и сохранить для следующих поколений.

16 американских подростков добились в суде прецедентного решения. Они доказали, что власти их штата Монтана нарушают права детей на чистую и здоровую окружающую среду. И фактически лишают их будущего.

В свою защиту власти Монтаны приводили аргументы, мол, что это вы выдумали, где штат Монтана и где глобальное потепление, при чем тут мы, но адвокаты «зеленых», во всех смыслах истцов, сумели доказать, что очень даже при чем. В штате богатые залежи углеводородов и каменного угля, их добывают в неограниченных количествах, а при выдаче разрешений на новые разработки не учитывается «климатический след».

В общем, суд постановил исправить все это. Как? Большой вопрос — если позакрывать шахты, ТЭЦ и прочие пыльные и дымные объекты, а где будут работать жители Монтаны и за счет чего бюджет пополнять? Дело пошло на апелляцию, но породило много вопросов. Главные из которых — как будут жить следующие поколения, если уже сейчас с климатом творится такое? И что может сделать каждый в борьбе с глобальным потеплением?

В советские годы на природные аномалии внимание не обращали, считалось, что человек может покорить природу, реки вспять готовы были поворачивать. Сейчас подход изменился. Экологическое волонтерство набирает популярность. Этим летом тысячи добровольцев отправились в самые заповедные уголки России, чтобы помочь восстановить их, сохранить для следующих поколений.

Это к вопросу о том, что отдельный гражданин может сделать в такой глобальной проблеме. Девиз, еще сто лет назад сформулированный Сент-Экзюпери — «встал поутру — приведи в порядок свою планету» — все более актуален. В этом корреспондент «Известий» Виталий Ханин убедился на личном опыте.

Три недели на море за 40 тысяч рублей.

«Тут я пробираюсь к воде, потому что там дальше впереди зона, за которую заплывать нельзя», — делится корреспондент впечатлениями.

Самая приятная работа на земле найдена. Правда, за нее не платят, но это никого не смущает.

Земля Леопарда — это огромный заповедник на Дальнем Востоке. Два года назад к ним присоединился еще и морской заповедник, где как раз и решили набрать волонтеров на должность эдакого смотрителя пляжа.

Бухта Астафьево — это место уникальное. Чтобы попасть на территорию морского заповедника нужно специальное разрешение — это билет и браслет определенного цвета. И вот одна из задач волонтеров — убедиться, что все отдыхающие эти билеты приобрели.

Такая система введена для того, чтобы ограничить количество посетителей заповедной бухты. В день — не больше четырехсот, чтобы не нанести непоправимого вреда природе.

За такую работу платят только жильем. Впрочем, этот отпуск все равно получается бюджетным.

«В последний раз были траты только на перелет и все. Все остальное оплачивает принимающая сторона», — говорит Николай Мягков, волонтер.

Условия здесь на кордоне примерно напоминают дачный домик. Вместо постельного белья — спальник, зато повсюду огромное количество книг. Их обычно читают, когда плохая погода, то есть, когда у волонтера выходной.

Каждый день доставка на катере до места работы. По дороге инспектор проводит экскурсии по таким местам, куда никто, кроме нас, вообще не может попасть. Можно даже нырнуть, чтобы посмотреть на подводный мир: звездочек, трепангов, моллюсков, ежей, медуз. Если повезет — попадется любопытная ларга, она же морская нерпа. Выбрать заповедник в России можно вообще по любому принципу.

Ольга Холопова поехала на Кавказ помогать с уборкой вездесущего пластика, а встретила медведицу и медвежонка.

«Это как будто побывать в параллельной вселенной, потому что в городе ты привыкаешь — здесь мир один, а как только совершаешь какое-то восхождение или идешь в горы, то там совершенно другая интересная жизнь», — говорит волонтер.

После Всероссийского года волонтера национальные парки и заповедники стали чаще пользоваться услугами энтузиастов.

«Я приехал почти на месяц волонтером на Камчатку, работал на разных кордонах, работал с вулканологами, посмотрел разные-разные. Почти все-все вулканы Камчатки» — говорит волонтер Павел Ившин.

Искателей полезных приключений тоже стало больше — в этом году на 9%.

«Это трудолюбивые люди, которым интересно помогать. Которые понимают, зачем они туда едут», — утверждает заместитель директора по экологическому просвещению и международному сотрудничеству ФГБУ «Земля Леопарда» Мария Окулова.

Ищут энтузиастов и ученые — кто готов махать кисточками на раскопках. Алена Вархалова так сделала историческое открытие. В Карелии нашла один из самых знаменитых теперь петроглифов в мире.

«С детства у меня была мечта что-то покопать. И наконец-то это осуществилось», — поделилась Алена Вархалова.

Многие едут за тем, чтобы почувствовать себя полезными. Виктор Шереметов был одним из первых инспекторов дальневосточного морского заповедника. Еще в прошлом веке ему выделили участок на берегу, где он поставил вагончик. Он мог просто сидеть и смотреть на море. Но каждое утро — это в свои-то 80 лет— спускается с горы, чтобы убрать мусор с пляжа. И даже не знает, что он на самом деле волонтер.

Конечно, условия жизни волонтеров — это не пятизвездочный отель. Но в такие авантюры обычно приходят люди любопытные, заинтересованные в том, чтобы помочь природе. И в итоге не могут остановиться. В конце концов, какая разница, есть ли душ прямо в комнате, если можно увидеть вот такие закаты.