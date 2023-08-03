Айза Анохина рассказала об отношениях Гуфа с ее вторым сыном: «Я удивлена»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Айза удивилась дружбе рэпера Гуфа и ее сына от брака с Анохиным Элвиса

Айза Анохина рассказала об отношениях Гуфа с ее вторым сыном: «Я удивлена»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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После развода с молодой женой Юлией Королевой рэпер решил отдохнуть и провести время с первой любовью и детьми.

Блогер и телеведущая Айза Лилуна Ай рассказала, как проходит общение ее бывшего мужа Алексея Долматова (Рэпер Гуф. — Прим. ред.) с их общим 13-летним сыном Сами. Еще недавно артист был счастлив в новом браке, молодая избранница Юлия Королева подарила ему дочь, но долго союз не протянул — после серии скандалов с запрещенными веществами, домашними разборками и примирениями пара развелась. И рэпер решил провести время с первой семьей.

Айза растит двух сыновей, Сами и Элвиса. Младшего мальчика она родила от второго бывшего мужа Дмитрия Анохина. Публика живо интересуется, удалось ли Гуфу наладить отношения с ребенком экс-супруги. В личном блоге она получила соответствующий вопрос и с готовностью ответила, что и со своим наследником, и с его сводным братом артист общается легко.

«Как Леха относится к Элвису? Теплые отношения или?..» — спросил фолловер.

«Они подружились. Элвис принял Леху и Олю! Я удивлена. Он редко подпускает кого-то к себе, а тут тянется сильно!» — ответила Айза.

В качестве доказательства телеведущая опубликовала видео, на котором Гуф и ее сын вместе развлекаются в бассейне. Свой ответ она сопроводила видеороликом, в котором исполнитель плещется в бассейне с сыном.

Тем временем Юлия Королева готовится к судебным разбирательствам после развода. Брак был заключен в 2021 году, в 2022-м семья пополнилась малышкой Тиной. Королева уже подала заявление, заседание было назначено на 27 июля. Ранее 5-tv.ru выяснял, разрешит ли молодая мама своему бывшему возлюбленному общаться с дочерью.

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